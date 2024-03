Cão-ator Messi faz xixi em estrela de Matt Damon na Calçada da Fama de Hollywood

Durante a cerimônia do Oscar de 2024, realizada neste domingo, 10, no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, (EUA) um momento inesperado chamou a atenção dos espectadores. Messi, um border collie conhecido por sua atuação no filme Anatomia de uma Queda, apareceu fazendo xixi na estrela de Matt Damon na Calçada da Fama.

Parte de uma brincadeira orquestrada pelo apresentador do evento, Jimmy Kimmel, marca mais um capítulo na longa "rivalidade" entre Kimmel e o ator Matt Damon, uma brincadeira iniciada em 2005 no programa Jimmy Kimmel Live!. Kimmel frequentemente encerrava seus shows com "Desculpe, Matt Damon, ficamos sem tempo", mesmo quando Damon não estava agendado para aparecer. Essa piada se tornou um bordão, levando a várias aparições de Damon no programa, onde ambos fingiam estar em conflito.

Nas redes sociais, o momento de "desprezo" por Matt não passou despercebido. "Messi está do lado de Jimmy Kimmel nessa briga", disse um. "Jimmy Kimmel fez de novo", comentou outro. "O que ele tem contra o Damon?", questionou a última.

Messi no Oscar

A presença de Messi no Oscar gerou debates antes mesmo da cerimônia, com discussões sobre se o cão realmente compareceria ao evento. Apesar das controvérsias e da reclamação de produtores sobre uma possível vantagem injusta, foi revelado que o animal presente era um sósia de Messi, não o cão-ator real.

Anatomia de uma Queda, o filme que destacou o cão Messi, concorreu em várias categorias importantes, incluindo Melhor Filme. A performance do animal já havia sido celebrada anteriormente, com o cão recebendo prêmios por sua atuação, e sua suposta participação no Oscar se tornou um tópico de interesse tanto para os fãs do cinema quanto para os espectadores em geral.