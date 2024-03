Ryan Gosling, indicado a Melhor Ator Coadjuvante por Barbie, se apresentou no Oscar 2024. Ele iniciou a performance atrás de Margot Robbie, estrela do filme, na plateia, até subir ao palco.

Em seguida, ele subiu ao palco com um grupo de homens que, em determinado momento, levantaram Gosling e o giraram ao redor de grandes recortes de papelão de Ken e Barbie.

Durante a performance, o astro dançou ao lado de vários outros dançarinos em uma performance elaborada. A sequência musical também incluiu aparições de Mark Ronson e Andrew Wyatt, os compositores da canção, além de uma participação especial de Slash, o guitarrista do Guns N’ Roses.

Composta por Mark Ronson e Andrew Wyatt, I’m Just Ken foi indicada na categoria contra outra canção do filme Barbie, What Was I Made For?, escrita e cantada por Billie Eilish, que ganhou o prêmio.

Tradicionalmente, todas as músicas indicadas na categoria de Melhor Canção são apresentadas durante a cerimônia de premiação. Então, o anúncio com a performance do ator não vem a ser uma surpresa. Em 2008, por exemplo, Amy Adams cantou Happy Working Song, canção do filme Encantada indicada naquele ano.

Barbie é o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher a arrecadar mais de 1 bilhão de dólares, além de ter sido o filme de maior bilheteria de 2023. A obra foi indicada a oito categorias na premiação: Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Canção Original.