Ana Maria Braga e Spike Lee? Confira como foi o encontro

Ana Maria Braga postou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 7, sua jornada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, durante o jogo de basquete do New York contra o Atlanta, no Madison Square Garden. A ida ao jogo foi a convite da própria NBA. A apresentadora filmou seu encontro com o cineasta Spike Lee, que mandou abraços para o Brasil. Assista aqui .

Na legenda, Ana Maria revelou que o jogo "não foi tão empolgante quanto o anterior", mas que viveu "uma noite linda com direito a uma troca com o incrível cineasta Spike Lee". Ela esboçou: "Que evento!".

O diretor, durante a conversa, mencionou Michael Jackson e o Olodum, comentando sobre a letra da música de Michael, They Don’t Really Care About Us ("Eles realmente não se importam conosco", em português). Disse: "Isso é verdade até hoje".

No vídeo, a apresentadora comentou que já havia visitado o Madison Square Garden anteriormente para ver o show de Ivete Sangalo. "Grandioso", contou.