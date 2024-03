Davi é o participante do 'BBB 24' com maior número de seguidores e ultrapassa Camarotes

Davi, um dos participantes do Big Brother Brasil 24, ultrapassou nesta semana o número de seguidores de Yasmin Brunet e é atualmente o brother mais seguido da casa. Contando com 6,6 milhões de seguidores apenas no Instagram, Davi já havia passado o Camarote Mc Bin Laden, que atualmente possui 5,1 milhões de seguidores.

Em suas redes sociais, a equipe de Davi comemorou o marco, agradecendo: "Vocês conseguem imaginar a proporção que Davi vem alcançando dia após dia, meu povo? É muita gente que vem chegando, e ficamos extremamente felizes por se identificarem com o nosso brother".

"Vocês com certeza mudaram a história do Davi", finalizou o perfil. A postagem atingiu mais de um milhão de curtidas, e recebeu comentários positivos: "Um fenômeno", disse um. "Davi campeão", completou outra.

Depois de Davi, Yasmin Brunet é a participante mais seguida na casa, com pouco mais de 6,6 milhões. Logo após ela, vem Mc Bin Laden, com 5,1 milhões. As pipocas Beatriz e Isabelle não ficam muito para trás, com 4 milhões e 3,2 milhões, respectivamente, formando os cinco participantes mais seguidos da casa do BBB 24.