No 'BBB 24', brothers combinam estratégias de jogo após a eliminação de Michel

A noite desta terça-feira, 5, no Big Brother Brasil 24, foi marcada pela eliminação de Michel, que provocou mudança nas estratégias de alguns brothers na casa. Yasmin admitiu que Davi pode ser um "favorito" do lado de fora, enquanto Leidy Elin promete que focará nele para o paredão. Mas a noite não passou tranquila para Davi, que mesmo após ter voltado do Paredão, discutiu com as aliadas Isabelle e Beatriz.

Mc Bin Laden movimentou o jogo dentro do BBB, afirmando em conversas com Fernanda, Yasmin e Leidy Elin que mudará de estratégia, e que não pretende dar "conforto" para Davi nas próximas semanas. Os participantes reavaliaram uma mudança depois do discurso de Tadeu e a volta de Davi e da aliada Alane do paredão.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Resultado do Paredão

O Paredão, formado entre Davi, Alane e Michel, eliminou Michel com 70,33% dos votos (votos de eliminação) na noite desta terça-feira, 5. O professor é o décimo primeiro eliminado do programa nesta edição. Davi recebeu 28,73% dos votos, e Alane recebeu 0,94%.

Alane e Davi discutem sobre suas permanências

Depois de voltarem do Paredão com Michel, Alane e Davi celebraram a vitória. Mas isso não impediu Davi de refletir sobre o discurso de do apresentador Tadeu Schmidt durante a eliminação: "as pessoas estão perdidas no olhar que têm dentro do jogo". Ele afirmou também que sabia que os outros participantes esperavam que ele saísse.

Yasmin e Leidy Elin conversam sobre Davi

A discussão na madrugada desta quarta-feira, 6, sobre o jogo foi sobre Davi. Em conversa com Leidy Elin e Lucas, Yasmin Brunet admitiu que acha Davi um dos favoritos fora da casa. Ambos concordaram, mas Leidy Elin confessou que pretende mirar nele durante as próximas semanas. "Ninguém mandou ele me irritar", disse.

Lucas também admitiu que continuará focando em Davi, e que não vai "passar a mão na cabeça de ninguém". Na mesma conversa, ele e Leidy disseram não ter medo de ir para o Paredão.

Mc Bin Laden muda a estratégia de jogo

Bin Laden analisou a reação de Alane com a permanência da sister no programa: "cresceu a soberba dela". Sobre Davi, Bin conversou com Yasmin, e os dois admitiram que ele é um adversário forte. O Mc sugeriu a Yasmin uma troca de estratégia. "A gente não vai dar conforto [para o Davi]".

Ele conversou com Fernanda e propôs uma aliança entre os quartos Magia e Gnomo, "para detonar o Fada". Pitel também admitiu que o quarto Fada é um de seus alvos nas próximas votações.

Davi e Isabelle discutem

Os aliados não passaram impunes nesta madrugada. Davi e Isabelle conversaram sobre a sister tomar o lado de outros participantes durante o jogo. Isabelle disse: "não é porque sou sua amiga que vou ficar do seu lado sempre". Os dois logo se acertaram. "Cada dia que passa, eu quero estar mais perto de você", admitiu Davi.

Davi expressou seu incômodo com uma brincadeira de Beatriz, e os dois discutiram. "Não estou gostando dessa brincadeira de pai e mãe".