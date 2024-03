'BBB 24': brothers veem Lázaro Ramos na casa com mensagem enigmática

Lázaro Ramos surpreendeu os participantes do Big Brother Brasil 24 nesta quarta-feira, 6. O ator estava na casa mais vigiada do Brasil para gravar sua participação no quadro "O Invasor" quando foi visto pelos brothers.

Os participantes do BBB estavam na área externa quando Leidy Elin avistou o ator dentro da casa. "Tem alguém aqui!", gritou. Em seguida, os brothers se juntaram e reconheceram Lázaro.

O apresentador usou um cartaz para se comunicar com os confinados. "Atenção. O Brasil pediu e ainda hoje vocês vão descobrir", dizia a mensagem.

"Vai ter alguém aqui, vai entrar. Eu estou falando que vai entrar alguém", disse Leidy. "Acho que o Maycon que volta", teorizou Yasmin Brunet.

Em seguida, o marido de Taís Araújo foi embora e a casa foi liberada mais uma vez. Os brothers interpretaram a mensagem do ator como um enigma a ser resolvido.

Alane encontrou um envelope escrito "não abra". Contrariando a instrução, a dançarina abriu o envelope e se deparou com a frase "eu falei para não abrir".

Até o momento, a produção do reality show não enviou mais mensagens aos participantes.

Lázaro Ramos não foi a primeira celebridade a invadir a casa do BBB 24. Na última quarta-feira, 28, Deborah Secco também passou um tempo com os participantes.

