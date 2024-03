Luísa Sonza vai lançar versão de 'Chico' com produção de Roberto Menescal

A cantora Luísa Sonza anunciou nesta terça, 5, que vai lançar uma versão de seu hit Chico, com ninguém menos que Roberto Menescal. Ainda segundo a publicação, a faixa será cantada em inglês e divulgada no dia 07 de março, véspera do Dia da Mulher. "Chico (English Version) 7/03, 21h. Produzida pela lenda da bossa nova, Roberto Menescal", diz a postagem.

Bossa nova?

O anúncio de parceria com um dos nomes mais importantes do gênero musical pode ser vista como resposta a uma provocação. Na época do lançamento de Chico, houve um debate nas redes sociais se a música seria ou não uma bossa nova. Até Caetano Veloso foi envolvido na discussão.

Em um vídeo gravado por Paula Lavigne, o músico fez sua análise da faixa: "O violão base está tocando Bossa Nova, me parece. Mas é que MPB é música popular brasileira Meio que cobre tudo. Coisas muito diferentes. Depende mais de quem faz e qual o lugar que as pessoas veem aquele artista e chamam de MPB. Muitas vezes, tem coisa de Bossa Nova no que se chama de MPB. Não sei distinguir exatamente como botar cada coisa Precisa botar?", disse.

Houve quem opinasse até que a música seria inspirada no sertanejo - o que não deixa de ser uma verdade, especialmente na melodia do refrão. Bossa nova ou sertanejo, fato é que a música se tornou um hit instantâneo. E, agora, contará com uma versão assinada pelo mestre da bossa.

Chico, vale lembrar, ganhou repercussão por ser dedicada ao então namorado da cantora, o influenciador Chico Veiga, e fala sobre amor e relacionamentos monogâmicos. A cantora expôs uma traição do namorado no Mais Você e o relacionamento chegou ao fim em depois de 4 meses, o que fez com que fãs se questionassem se a música continuaria a ser tocada nos shows.

Não só continuou sendo tocada, como Luísa chegou a repreender fãs que vaiaram Chico - o ex, não a música em si - em show do carnaval de Recife: "Isso aí nem existe mais, gente. Já estou com outro já. Tudo certo", esclareceu.