Dado Dolabella revela que namoro com Wanessa Camargo passa por crise

Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24 no último sábado, 2, e ainda não se encontrou com o namorado, Dado Dolabella. Em seu Instagram, a cantora compartilhou seu reencontro com alguns familiares.

Segundo o Extra, Dado Dolabella admitiu que o relacionamento dos dois está passando por uma crise e que está "sem status definido". Os dois estão em São Paulo, mas não tem previsão para reencontro. "A gente se acostuma a ver todo dia, mas está tudo fluindo".

"A gente se falou, ela está bem, está com os filhos, com a família, com o amor que ela precisa, e o tempo resolve tudo", declarou ao veículo.