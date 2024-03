Luana Piovani faz elogio a Davi após expulsão de Wanessa do BBB 24: 'Bom senso'

Após a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, a atriz Luana Piovani se posicionou sobre o assunto neste domingo, 3. Na ocasião, a artista publicou um elogio a Davi e relembrou uma fala da cantora durante o Sincerão do programa. Wanessa foi desclassificada após acusação de agressão ao brother. Leia mais sobre o caso aqui.

"Coisinha linda do bom senso empinadinho", escreveu Luana ao compartilhar uma fala de Davi feita após a suposta agressão. "Ninguém me desculpa quando eu falo um 'psiu', imagina se eu fizesse o que ela fez comigo", disse o participante do reality show na ocasião.

O comentário se refere a um Sincerão em que Wanessa escolheu o motorista de aplicativo como alguém que "joga sujo" e criticou o hábito do brother em falar "psiu". Segundo a cantora, a expressão é um desrespeito contra mulheres.

Luana já criticou a cantora diversas vezes em postagens nas redes sociais, principalmente em relação ao namoro de Wanessa com Dado Dolabella. Luana namorou o ator entre 2006 e 2008. O fim do relacionamento veio após denúncias de agressão e violência doméstica.

Em fevereiro, Dado chegou a classificar o comportamento da atriz como "doentio". "Uma pena que só busquem as coisas do passado, coisas que aconteceram há quase duas décadas e que, em sua maioria, quando aparecem, são fake news. São movimentos para gerar polêmica por oportunismo de quem busca cliques e likes", afirmou, em entrevista ao O Globo.

Em 2022, Wanessa assumiu publicamente o relacionamento com o ator. Os dois chegaram a namorar no início dos anos 2000 e o término chocou os fãs do casal dois anos depois.