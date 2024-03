Mostra revê Lygia Clark

Aberta neste sábado, 2, a exposição Lygia Clark: Projeto para um Planeta ocupa as sete galerias expositivas da Pinacoteca do Estado de São Paulo e reúne 150 obras.

As criações pertencem a diferentes fases criativas da carreira da artista mineira, um dos mais importantes nomes da arte brasileira contemporânea - sua obra desafia as fronteiras entre o papel do artista e do público e propõe uma nova relação entre corpo e objeto.

Entre as obras selecionadas pelas curadoras Ana Maria Maia e Pollyana Quintella estão Relógio de Sol (1960), da série Bichos, e a importante série Escadas (1948-51).

Um aspecto importante da criação da artista está contemplado na exposição: a reação do público e a interação com as obras. No eixo central da mostra, foram colocadas réplicas da série Bichos, que podem ser manuseadas pelos visitantes.

Neste primeiro final de semana da mostra, haverá uma série de intervenções artísticas feitas por bailarinos da São Paulo Companhia de Dança, em diálogo com a criação de Clark. Também estão programadas conversas com especialistas como Gina Ferreira e Lula Wanderley (dia 2) e Suely Rolnik e Paulo Sérgio Duarte (dia 3). No dia 8, haverá visita especial com as curadoras.

Em tempo: no Edifício Pina Estação, que integra o complexo da Pinacoteca, esta é a última semana para ver a mostra Mirabilia, panorama da criação do artista Alex CCervený. l

Pinacoteca Luz. Pça. da Luz, 2,

Luz. Quando: De 2/3 a 4/8.

De quarta a segunda, das 10h às 18h.

R$ 30 (gratuito aos sábados).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.