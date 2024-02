'Conhecem esse rapaz?': Grupo de pagode encontra RG de Thiaguinho em van; entenda

A banda Pagode do Coxa registrou um encontro curioso durante uma maratona de shows do carnaval em Natal, Rio Grande do Norte. Eles encontraram o RG do cantor Thiaguinho na van que os dirigia até um evento. "Thiago André Barbosa... Alguém conhece esse rapaz? Estou querendo devolver o documento para ele!", diz João Victor Coxa, vocalista do grupo. O documento, segundo a banda, é uma "lembrança" do motorista da van que dirigia para o Pagode do Coxa, e foi encontrado por ele nos anos 2000, durante uma apresentação do Exaltasamba em Natal.

O vocalista brinca com a situação nas redes: "Thiago André Barbosa, nascido na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, no dia 11 de março de 1983. Vocês conhecem esse rapaz? Se conhecem, conte aqui do Pagode do Coxa para nós. Estamos querendo devolver o documento que achamos. Alô, Thiago André entre em contato".

"É uma identidade antiga e, provavelmente, ele deve ter feito outra. Mas, espero que o Thiaguinho tenha interesse em ter esse documento de volta. Seria maravilhoso", João Victor comentou.

Internautas torcem para que o encontro aconteça: "Se eu fosse o Thiaguinho, marcava uma participação para a entrega desse RG", disse uma. Outra escreveu: "Esse documento tem história, viu!".