No 'Mais Você', Rodriguinho fala sobre 'BBB': 'Não faria de novo'

O eliminado do décimo paredão, Rodriguinho, participou do "Café com o Eliminado" no Mais Você desta quarta, 28, e fez um balanço de sua participação no reality. O agora ex-brother, que foi eliminado em seu primeiro paredão, assistiu momentos de sua participação no programa e falou sobre suas estratégias de jogo.

"Nossos maiores inimigos somos nós mesmos", refletiu, ao avaliar seu desempenho no programa. Durante os dias em que esteve na casa, Rodriguinho foi criticado por parte dos espectadores nas redes sociais, como no caso em que ele e outros brothers fizeram comentários sobre o corpo e os hábitos alimentares de Yasmin Brunet.

Rodriguinho também assistiu ao momento de sua primeira e única indicação ao Paredão. Ele foi indicado pela líder Bia com a justificativa de que ela já estaria na mira do ex-Travessos. Rodriguinho contesta que só colocou Bia e Isabelle na mira porque se sentiu impelido pela dinâmica das pulseiras quando pegou a liderança.

"Eu não indicaria nenhuma delas ao paredão", retrucou. O cantor ainda lembra que deixou a sister em sua mira de voto na segunda semana de jogo.

Sobre a justificativa de Beatriz para indicá-lo ao paredão, Rodriguinho argumentou que achou "vazia", mas que entendia fazer parte do jogo. Apesar disso, opinou que a jogada de Beatriz de indicá-lo ao paredão foi "a mais inteligente" - isso porque ele não acreditava que pudesse ser indicado pela casa.

Por que entrou no BBB?

Rodriguinho também foi questionado sobre a postura que manteve na casa de dizer que não gostaria de estar lá. Ele explicou que topou participar do reality por causa da mulher, Bruna. "Sempre foi o sonho dela participar", disse. Segundo ele, após negar o convite por telefone, ele viu sua esposa triste e pensou que poderia topar o desafio.

"Quis sair da casa no momento em que entrei", confessou o brother. Ele ainda afirmou: "Eu sempre achei que eu sairia".

Davi

Rodriguinho também falou sobre sua relação com Davi. "A defesa dele, no inicio, era o ataque", disse Rodriguinho, sobre uma suposta agressividade do motorista de aplicativo ao entrar na casa, relembrando quando Davi argumentava sobre "ser homem". "Ele é um menino", avaliou Rodriguinho.