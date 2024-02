Produtores do documentário de Wendy Williams dizem que não sabiam de demência da apresentadora

Recém-exibido nos Estados Unidos, o documentário Wendy Williams, Where Is Wendy Williams?, tem chamado atenção sobre a forma como aborda os problemas mentais e físicos da apresentadora, diagnosticada com afasia e demência frontotemporal.

Gravado durante quase um ano, a produção documenta a fragilidade de Williams enquanto tentava retomar o trabalho na apresentação de um programa diurno, bem como seus problemas familiares e com o álcool.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o produtor Mark Ford admitiu que desconhecia da condição da apresentadora durante as filmagens. "Nós tentamos ser o mais transparentes possível, e o desenvolvimento do documentário é, de certa forma, uma história tão importante quanto a própria história de Wendy", destacou.

Porém, ele confessou que, caso a equipe soubesse do diagnóstico de Williams, provavelmente não teriam tirado o projeto do papel. "Se soubéssemos que Wendy tinha demência desde o início, ninguém teria ligado uma câmera sequer", declarou.

Dois dias antes da estreia de Where Is Wendy Williams?, o guardião de Williams, moveu um processo contra a emissora Lifetime para tentar impedir que a rede transmitisse a produção. No entanto, um juiz rejeitou o pedido, citando a Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos que permite a liberdade de expressão.

Where Is Wendy Williams? não tem previsão de estreia no Brasil.

Diagnóstico de afasia e demência frontotemporal

A apresentadora Wendy Williams, 59 anos, conhecida por seu senso de humor distinto, foi diagnosticada com afasia e demência frontotemporal, anunciou seu time médico na última quinta-feira, 22. Segundo a equipe, a condição foi descoberta no ano passado e já "apresentava dificuldades significativas na vida de Wendy".

No entanto, Wendy, que apresentou seu próprio talk show durante 13 anos, o The Wendy Williams Show, já havia se afastado das telas em 2022, devido a outras questões relacionadas à sua saúde e à doença autoimune que possui, Doença de Graves, que ataca a tireoide.

A equipe de Wendy acalmou o público, dizendo que a apresentadora "ainda é capaz de fazer muitas coisas por si só", e que ela "está recebendo os cuidados que precisa para ser protegida e para termos certeza de que todas as suas demandas estão sendo atendidas".

"Em 2023, após intensa bateria de testes médicos, Wendy foi oficialmente diagnosticada com afasia primária progressiva e demência frontotemporal. Afasia é uma condição que afeta a linguagem e as habilidades de comunicação, e a demência frontotemporal é uma doença progressiva que afeta o comportamento e as funções cognitivas", disse a equipe sobre o diagnóstico.

O time médico de Wendy finalizou explicando que gostaria de "conscientizar sobre a afasia e a demência frontotemporal e apoiar as milhares de outras pessoas que sofrem com diagnósticos semelhantes", diz. "Temos a esperança de poder retirar o estigma de pacientes com demência".