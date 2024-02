Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique disputam o décimo Paredão do 'BBB 24'

Neste domingo, 25, mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil 24. Os participantes Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique disputam a preferência do público para continuar no reality.

A formação do Paredão foi iniciada com o Michel, anjo pela terceira vez seguida, que escolheu imunizar Giovanna. Em seguida, a líder Beatriz optou por indicar Rodriguinho. "Eu já estive na mira dele. E, também, pensando em ajudar as pessoas que estão mais próximas de mim. Estratégica mesmo", disse.

Seguindo a dinâmica da semana, Isabelle, que havia vencido a Prova do Líder com a vendedora do Brás, indicou Lucas Henrique para a berlinda. Leidy Elin, que arrematou o Poder da Palavra e tinha o direito de indicar uma pessoa ao Paredão, optou pela Fernanda.

Na votação do confessionário, MC Bin Laden foi o mais votado pela casa, com nove votos. Fernanda, Lucas e Bin disputaram a prova Bate e Volta. Em uma dinâmica de sorte, os participantes precisavam acumular pontos para vencer a prova. MC Bin Laden foi o sortudo da vez e se livrou da berlinda.

A eliminação ocorre na terça-feira, 27.