Paul McCartney revela origem de verso de 'Yesterday' e arrependimento por conversa com mãe dele

Após seis décadas desde o seu lançamento, a música Yesterday, dos Beatles, teve seu verdadeiro significado revelado recentemente por Paul McCartney. Durante o podcast A Life in Lyrics, no qual o lendário músico revisita as histórias por trás de suas composições mais famosas, McCartney compartilhou a inspiração por trás de uma parte comovente da letra da canção.

De acordo com ele, o verso "I said something wrong" ("Eu disse algo errado") foi inspirado por um momento de arrependimento em que ele zombou de sua mãe por soar "chique demais" nas palavras. "Lembro-me muito claramente de um dia me sentindo muito envergonhado porque envergonhei minha mãe", recordou McCartney no último episódio.

Nascido em Liverpool, o músico, então, explicou que sua mãe, Mary, era uma enfermeira de origem irlandesa e falava de maneira "sofisticada" em comparação com o restante da família.

Ele lembrou de ter chamado sua atenção por isso enquanto estava no quintal de sua casa de infância. "Eu sei que ela disse algo como 'Paul, você pode perguntar a ele se ele está indo...' Eu respondi 'Asrk? Asrk? É ask (perguntar), mãe.' E ela ficou um pouco envergonhada. Lembro-me depois de pensar 'Deus, eu queria nunca ter dito isso'. E isso ficou comigo. Depois que ela morreu, pensei 'Ah, droga, eu realmente queria...'".

McCartney, que tinha 24 anos quando escreveu a música, disse que inicialmente rejeitou a sugestão de alguém de que a música foi inspirada na morte de Mary, por câncer, quando ele tinha 14 anos.

Yesterday é uma das músicas mais tocadas de todos os tempos e foi incluída no Grammy Hall of Fame em 1997.