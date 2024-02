Fátima Bernardes se despede da Globo pelas redes sociais: 'Algo muito bom virá pela frente'

Fátima Bernardes comentou sua saída da Rede Globo em um post no Instagram na tarde de segunda-feira, 26. Na rede social, a jornalista e apresentadora confirmou sua decisão de deixar a emissora após 37 anos de trabalho e também compartilhou seus projetos para o futuro. Confira aqui

"Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa", começou a postagem.

"Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids. Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a Globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil."

Segundo o que também foi anunciado, Fátima agora migra para a Play9, empresa de mídia de Felipe Neto, onde vai cobrir a Olimpíada de 2024 para fazer conteúdo de bastidores em sua primeira cobertura 100% digital. A apresentadora fará parte do projeto Paris é Brasa.

Fátima encerrou a postagem ressaltando o privilégio de ter trabalhado na emissora por 37 anos: "Tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente".