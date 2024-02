Lúcio Mauro Filho lamenta a morte da mãe: me ensinou a ser humano

O ator e músico Lúcio Mauro Filho, também conhecido como Lucinho, lamentou, com um texto publicado em suas redes sociais, a morte de sua mãe, a quem chamou de Dona Lú. Sem revelar a causa da morte, Lucinho diz que ela "partiu para um merecido descanso" no último dia 16 de fevereiro, ao fim da semana de carnaval.

Pela proximidade com a folia, Lucinho fez uma analogia entre a vida da mãe e alguns ritos da data.

"A passagem de Dona Lú por esse plano, foi um verdadeiro carnaval! Um coração gigante como uma quadra, daquelas que cabe uma comunidade inteira. Essa comunidade fez de sua despedida uma grande celebração de afeto e acolhimento, que nós jamais esqueceremos. Dona Lú foi uma campeã!", escreveu.

O ator disse que a mãe era uma pessoa acolhedora e protetora, não apenas de filhos - alguns que não eram dela - e neto, mas também de amigos dos filhos, sobretudo "os mais loucos".

Lucinho aponta que a morte do pai, o ator Lucio Mauro, em 2019, foi um duro golpe para a mãe.

"Doeu muito acompanhar a apoteose de seu grande amor. Os carnavais foram perdendo o encanto", escreveu.

O ator também contou que foi Dona Lú quem o incentivou na carreira. "Me ensinou a ser humano. A cantar, tocar violão, me colocou no Teatro Tablado para aprender minha profissão. São tantas coisas que só posso dizer que tudo que sou devo a ela".

Lucinho finalizou o texto dizendo que seguirá o exemplo da mãe em sua família e todos vão sentir sua luz. "Sempre!", escreveu.