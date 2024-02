Quem é Alice Carvalho, atriz de 'Renascer' chamada de feia por internautas?

Alice, porém, já vem construindo uma trajetória bem consolidada como atriz na televisão. Ela ganhou imenso destaque na bem-sucedida série "Cangaço Novo", da Amazon Prime, como Dinorah. Conheça mais sobre a carreira da artista abaixo.

Quem é Alice Carvalho?

Além de atriz, Alice também é roteirista e diretora. Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, ela tem 27 anos e se formou em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Iniciou a carreira no teatro, mas deu o primeiro pontapé no audiovisual como roteirista e atriz da websérie "Septo", de 2016.

Ela também já fez uma participação na série "Segunda Chamada", do Globoplay, em que atuou ao lado de Felipe Simas. Alice ainda roteirizou e protagonizou o clipe da música "A Vida É Curta Pra Viver Depois", parceria do BaianaSystem com Carolaine.

Mas foi com "Cangaço Novo" que ela começou a chamar a atenção do grande público. A atriz se tornou o grande destaque da produção e foi exaltada pela crítica. O Estadão descreveu Alice como "uma força da natureza".

Em 2024, a artista foi escolhida para interpretar Joana, mulher de Tião Galinha, personagem de Irandhir Santos na nova versão. A personagem, apesar de ser apaixonada pelo marido, sofre com os devaneios de Tião nos sonhos de enriquecer a família. Além disso, ela ainda precisará enfrentar situações de assédio do Coronel Egídio.