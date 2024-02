North West entra no Hot 100 da Billboard e Kim Kardashian celebra a conquista da filha

North West, filha da empresária Kim Kardashian e do rapper Kanye West, entrou em 30º lugar no Hot 100 da Billboard, uma das principais paradas musicais da indústria, nesta semana, anunciou a própria Billboard na quarta-feira, 21. North é uma das artistas mais jovens a estrear nas paradas, com apenas 10 anos de idade. A mãe, Kim Kardashian, elogiou a filha em seus stories no Instagram.

A música que concedeu a North sua estreia nas paradas em 30º lugar, Talking, faz parte do álbum Vultures, de Kanye West, lançado em 2024. O álbum é uma colaboração de West e Ty Dolla Sign, e conta com 16 músicas. Carnival, do mesmo álbum, lidera o terceiro lugar no Hot 100.

O perfil da Billboard na rede social X (antigo Twitter) celebrou a vitória de North, "North West ganhou sua primeira entrada no Hot 100 esta semana, graças aos créditos da música de Kanye West e Ty Dolla Sign, Talking (No. 30). Aos 10 anos de idade, ela é uma das artistas mais jovens a chegar às paradas".

Nas redes, Kim Kardashian celebrou a vitória da filha, escrevendo: "Minha menina", ao lado do anúncio da Billboard e uma foto de North.

Além de North, a primogênita, Kanye e Kim também são pais de Saint, de 7 anos, Chicago, 5 anos, e Psalm, 4 anos.