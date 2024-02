'BBB 24': 'Não pretendia me envolver, mas acabou acontecendo', diz Deniziane sobre Matteus

Nesta quarta-feira, 21, a nona eliminada do Big Brother Brasil, Deniziane, foi ao Mais Você, apresentado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que substituem Ana Maria Braga durante viagem da apresentadora, e comentou sobre a polêmica com Davi e a decepção que teve com Rodriguinho após sair do reality. Sobre a sua relação com Matteus, Deniziane disse que não pretendia se envolver com ninguém, "mas acabou acontecendo". Ela ainda falou sobre a sua amizade com Alane e Beatriz e sobre os planos que tem após a eliminação.

A sister deixou o programa com votação acirrada, e se emocionou no Mais Você ao ver a reação de Matteus após sua eliminação: "É algo que mexe muito comigo". "Não ligo que as pessoas me julguem pelo meu jogo, mas não quero que julguem a minha relação com ele, que foi genuína e verdadeira", finalizou. Ela explicou que tentou proteger o brother ao terminar o relacionamento depois da eliminação. "Queria ter tido mais tempo para ficar com ele e consolá-lo".

Apesar disso, Deniziane afirma que esperava ser eliminada, "Quando ele [Tadeu] começou a falar de casal, imaginei que era para mim", disse. "Não fiquei triste quando fui eliminada, o programa dá uma visibilidade muito boa, ganhei um carro e realizei sonhos", ela afirmou. Na ocasião, a agora ex-BBB também confirmou a sua torcida para o pódio, com o Matteus em primeiro lugar.

Ao ser perguntada por Talitha sobre a polêmica com os limões, a sister disse que: "Só quem vive na Xepa sabe o que a gente passa". Ela acalmou o público falando que a discussão foi resolvida com o Davi, e pediu desculpas a ele pelo jeito que lidou com a situação.

Anny disse que ficou surpresa com a Leidy Elin ao saber, após sua saída do programa, de comentários da sister sobre ela e rebateu sobre não ter posicionamento na casa. "Quando eu perguntava para a pessoa, ela mentia. Como vim de uma família onde isso é muito sério, eu acreditava na pessoa".

Deniziane foi desafiada a comentar sobre os outros participantes da casa, e citou o carinho que possui com Beatriz: "gosto muito dela, vejo verdade nela", além de reconhecer que evoluiu em sua relação com Davi: "Conheci outro lado [dele]".

Ela comentou também sobre a mudança de comportamento de outras pessoas da casa com o Davi, após o brother voltar de dois paredões. "As pessoas estão ficando com medo do Davi, achando que ele está forte aqui fora". Ela admitiu que "achava ele forte no sentido de determinação", explicando que ele está focado em ganhar o reality.

Na mesma dinâmica, ela comentou que se decepcionou com Rodriguinho: "não imaginava que fosse essa pessoa que fala mal nas costas", complementando que também não gostou dos comentários do brother na casa. "Foi mais decepcionante que a Fernanda, pois dela eu esperava", finalizou sobre ele.

Sobre a Fernanda, Deniziane foi perguntada com relação à rivalidade com a sister e afirmou que não concorda com alguns posicionamentos dela. "Não tem problema nenhum você ter embate com alguém, mas ela não falava na cara das pessoas, ficava só no quarto com a Pitel". Deniziane disse ainda que acha ela uma ótima jogadora, mas que não via movimentação dela na casa.

A eliminada finalizou com os planos após o BBB, e diz que pretende continuar na publicidade e propaganda, "quero me aprofundar nisso".

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.