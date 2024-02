'BBB 24': mãe de Davi diz que nora 'deve estar sofrendo' por amizade do filho com Isabelle

Elisângela Brito, mãe de Davi, participante do Big Brother Brasil 24, falou sobre a relação do filho com Isabelle, colega de confinamento do motorista de aplicativo.

No seu discurso, ela citou os abraços e trocas de carinho entre Davi e Isabelle, dizendo que o filho "tem sido forte". Elisângela também falou sobre Mani, sua nora. "Deve estar sofrendo", alegou.

Elisângela afirmou que a amizade do filho com a sister é muito linda, mas que Isabelle é muito bonita. Ela comentou sobre a ocasião em que a amazonense estava tomando banho e perguntou se o baiano também iria tomar. Davi negou.

"Vamos orar, para Deus sustentar o Davi, porque Isabelle é muito bonita. Mani, coitadinha, deve estar aí sofrendo, porque eu estaria arrancando os meus cabelos", disse.

Mani Reggo, mulher de Davi, não se pronunciou sobre as falas da sogra.

Os fãs do participante do BBB 24 não gostaram da atitude de Elisângela e pediram para que o vídeo fosse apagado. "De verdade, alguém precisa parar a mãe do Davi! Ela está desrespeitando a Mani que tem dado apoio ao marido, desqualificando a Isabelle, e tirando o prêmio do próprio filho", comentou uma internauta.

Horas após ser publicada, a publicação de Elisângela foi removida do Instagram e uma nota foi postada pela equipe de apoio da mãe de Davi.

"É doloroso perceber que algumas mensagens mal interpretadas estão atingindo o coração de Elisângela. Pedimos gentilmente que considerem o impacto de suas palavras, lembrando que por trás de cada tela há uma mãe que ama e se preocupa profundamente com seu filho", diz a postagem.

