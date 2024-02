Felipe Andreoli corta cabelo de Rafa Brites: 'Andreoli's hair'

No último domingo, 18, a apresentadora Rafa Brites, 37 anos, compartilhou nas rede sociais o seu novo visual, depois do novo corte de cabelo feito pelo marido, Felipe Andreoli, 44 anos. Na legenda, Rafa escreveu "Domingo de chuva. Um marido e uma tesoura!", mostrando momentos de descontração em família. Nos stories, ela explicou: "Eu sou extremamente desapegada com o meu cabelo".

O vídeo começa com Andreoli assistindo a um tutorial de corte, e Rafa explica a situação: "Estamos numa tarde familiar de tédio, em um domingo nublado, e eu estou querendo cortar o cabelo há um tempo e pedi para o Felipe cortar". O filho mais velho, Rocco, de 7 anos, brinca: "Vai ter que fazer um moicano".

Ela finaliza brincando: "Já agendem seu horário, Andreoli’s hair!".

Nos comentários da postagem, seguidores aprovaram o corte de Felipe: "Não esperava e entregou tudo. Ficou lindo!", disse uma. "Ele arrasou muito, e você ficou ainda mais linda!", comentou outra.

Felipe e Rafa são casados desde 2011, e têm dois filhos, Rocco, de 7 anos, e Leon, de um ano de idade.