'BBB 24' tem madrugada com MC Bin Laden contra todos, revolta e 'discurso de vereadora'

A formação de paredão deste domingo, 18, causou crises na relação dos brothers do Big Brother Brasil 24. Deniziane, Fernanda e Matteus foram os escolhidos para disputar a permanência na casa. A dinâmica, como esperado, não agradou aos participantes. MC Bin Laden se mostrou disposto a mirar em qualquer um da casa, até em seus aliados. Giovanna chegou a ameaçar "pedir divórcio" do cantor e Davi resolveu ter uma DR com o brother durante a madrugada.

Lucas Henrique, apesar de ter escapado da berlinda na Prova Bate e Volta, se revoltou com Michel e acusou o colega de falsidade. A madrugada também foi recheada de críticas aos discursos pela permanência no reality.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24:

Deniziane, Fernanda e Matteus enfrentam a berlinda

A noite teve mais uma formação do paredão, desta vez com Deniziane, Fernanda e Matteus enfrentando a berlinda. Deniziane foi escolhida pela líder Raquele, enquanto os outros dois brothers foram os mais votados pela casa. Fernanda e Matteus disputaram a Prova Bate e Volta com Lucas Henrique, indicado pelo anjo Michel. Ele, porém, saiu vitorioso.

MC Bin Laden contra todos

MC Bin Laden se mostrou disposto a colocar suas estratégias de jogo acima até dos aliados. Ele declarou que, agora, tem os integrantes do quarto gnomo, o quarto onde está, na mira. O cantor foi alvo de inúmeras reclamações na casa, com Giovanna ameaçando "pedir divórcio" do brother. Davi resolveu dar início a uma DR com o artista, acusando o colega de tentar se aproximar dele. Mais tarde, em conversa com Isabelle, o motorista de aplicativo diz querer "distância" de MC Bin Laden. "É uma pessoa que eu quero distância de mim. Eu quero que ele passe lá do outro lado da rua e eu passe do lado de cá", declarou.

Lucas se revolta com Michel

Apesar de ter escapado do Paredão, Lucas não gostou nem um pouco de ter sido indicado por Michel, o anjo da semana. Em conversa com Matteus, o brother se mostrou revoltado e chamou o colega de "falso". "Sério, eu não consegui nem reagir ainda", afirmou. "Até a ficha cair, eu nunca vou entender por que ele votou em mim. [...] Ele me pediu desculpas e reafirmou que nunca votaria em mim."

'Discurso de vereadora'?

Os discursos pela permanência na casa foram alvo de críticas e deboche na casa. Giovanna e Pitel criticaram a fala de Deniziane e disseram que a sister fez "discurso de vereadora". Já Alane, Beatriz e Deniziane também não pouparam comentários negativos sobre o discurso de Fernanda. Beatriz criticou, especialmente, o trecho em que a sister afirmou esperar que "o público brasileiro vote com sabedoria". "Quer dizer que o Brasil não tem sabedoria?", questionou.