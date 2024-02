'BBB 24': Vanessa Lopes fala sobre 'quadro psicótico agudo' em entrevista ao 'Fantástico'

Vanessa Lopes, participante que desistiu do BBB 24 em 19 de janeiro, deu uma entrevista ao Fantástico que vai ao ar na noite deste domingo, 18. Nela, fala pela primeira vez sobre os problemas de saúde mental que teve durante o confinamento no programa.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se minha mente rompesse com a realidade", diz a ex-BBB em trecho da entrevista divulgado pelo programa.

Depois de sair do reality, Vanessa Lopes ficou afastada inclusive de suas redes sociais, nas quais tinha costume de postar com frequência. No último dia 6, ela apareceu em uma foto pela primeira vez após a desistência. Na ocasião, estava sorridente em um carro ao lado de familiares. Segundo informações de boletim médico, ela apresentou evolução em seu quadro.

A influenciadora chamou atenção dos colegas e do público por conta de seu comportamento nos últimos dias em que esteve na casa. Em determinado momento, ela chegou a questionar se os outros participantes seriam todos "atores".

A entrevista com Vanessa Lopes vai ao ar no Fantástico deste domingo. O programa começa às 20h30, mas não divulga a ordem de suas reportagens com antecedência.