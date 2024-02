Ator Nicolas Prattes confirma romance com Sabrina Sato no carnaval de São Paulo

Após rumores, o ator Nicolas Prattes, de 26 anos, confirmou que está vivendo um romance com Sabrina Sato, de 43. A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Perline em seu X, antigo Twitter. Ao ser questionado sobre o que o levou a ir até São Paulo, o ator carioca respondeu: "o amor".

Ele acompanhou a rainha de bateria da Gaviões da Fiel no Desfile das Campeãs na madrugada deste domingo, 18, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

As especulações ganharam força após Nicolas e Sabrina terem sido fotografados juntos na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro. Rumores sobre o envolvimento dos dois já estavam circulando nas redes sociais.

Sabrina Sato foi casada com o ator Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe, de 5 anos.