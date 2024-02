'BBB 24': Michel vence Prova do Anjo, ganha carro, imunidade e direito de indicar ao Paredão

A sexta Prova do Anjo do BBB 24 aconteceu neste sábado, 17. Michel foi quem venceu e levou para casa um carro, imunidade e a indicação de um participante para o Paredão no domingo, 18.

Desta vez, todos participaram, inclusive Giovanna - que está com o pé quebrado. A sorte foi favorável à mineira, já que ela foi finalista na dupla formada com Michel. Para participar do castigo do Monstro, ele escolheu as colegas Alane e Beatriz.

Como foi a Prova do Anjo de hoje no BBB 24

Na dinâmica, os brothers se reuniram em duplas para uma prova de labirinto. Enquanto um participante controlava o painel que continha os códigos que abriam sete portas, o outro percorria o labirinto, abria as portas e, em cada uma delas, precisava recolher uma letra que forma o nome da marca do carro.

As duplas Bia e Pitel, Bin e Alane e Giovanna e Michel foram as finalistas. Wanessa e Yasmin foram desclassificadas por não terem conseguido formar a palavra ao final da prova.

A final disputada por Giovanna e Michel precisou escolher a chave que ligaria o carro. Michel escolheu a chave correta e ganhou a prova.