'Recuperação segue bem-sucedida', diz equipe sobre estado de saúde de Nathalia Santos

A recuperação de Nathalia Santos segue bem-sucedida, conforme informado pela equipe da jornalista. Ela foi baleada em uma tentativa de assalto após sair da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada da última segunda-feira, 12.

Nathalia e o marido estavam em um táxi que foi atingido por dois tiros. A ex-comentarista do Esquenta foi baleada no quadril. Após a assessoria dela confirmar o ocorrido, foi divulgado que a jornalista passou, com sucesso, por uma cirurgia. Ela segue internada no Hospital Rios D’or, na Freguesia, zona oeste do Rio.

Na última quinta-feira, 15, a equipe de Nathalia pediu ajuda em uma campanha de doação de sangue. No hospital, ela passou por uma transfusão. Além das informações para os interessados na doação, a publicação do Instagram também atualizou o estado de saúde da jornalista.

"Desde já, agradecemos a preocupação e carinho, e informamos que o estado da Nathalia é estável e a recuperação segue sendo bem sucedida", diz a legenda da postagem.

Na mesma data, a jornalista fez uma aparição no Encontro, na qual revelou que está sendo monitorada na CTI e que ainda não tem previsão de receber alta hospitalar. "Passei por uma cirurgia no fêmur. Coloquei uma haste", revelou.

Nathalia ainda contou que a bala segue alojada e que ainda não consegue mover os pés. "Os médicos estão otimistas. Estou sem o movimento dos pés ainda. Mas não é uma coisa que está me preocupando ainda. Estou feliz em estar viva", disse.

