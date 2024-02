Astro de filme baseado em livro de Stephen King é preso por porte de maconha

O ator Bill Skarsgård, conhecido por seu papel como o palhaço Pennywise na franquia IT: A Coisa, adaptação do clássico de Stephen King, foi detido na Suécia por posse de maconha em outubro de 2023. Segundo o TMZ, no entanto, a notícia da sua condenação só foi divulgada na última quarta-feira, 14.

Foi relatado que Skarsgård foi detido no Aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, sua cidade natal, por portar 2,43 gramas de maconha. Uma vez que o país não descriminalizou o uso de cannabis, a posse de quantidades pequenas para uso pessoal pode resultar em multa ou até seis meses de prisão.

Conforme reportado pelo site, Skarsgård não enfrentará pena de prisão ou liberdade condicional. No entanto, para evitar essas medidas, o ator terá que desembolsar mais de R$ 19 mil - equivalente a 40 mil coroas suecas impostos pelo tribunal. Sobre a acusação, o ator se declarou culpado.

Além de It: A Coisa e It: Capítulo 2, Skarsgård também atuou nos filmes Atômica, Noites Brutais, Eternos e John Wick 4: Baba Yaga.