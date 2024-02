Mc Melody é atingida por spray de pimenta e precisa encerrar show na Bahia

Na última quarta-feira (14) Mc Melody, 17 anos, comunicou em seu Instagram que não conseguiu concluir um show que realizava em Santana, na Bahia, após uma confusão. Houve um tumulto com o público e os seguranças utilizaram gás de pimenta para dispersar. O produto acabou atingindo Melody e sua equipe.

A cantora e os integrantes da sua equipe receberam atendimento médico e ficaram bem após o incidente.

No comunicado publicado por Melody, diz-se: "Devido aos acontecimentos no show de hoje (14 de fevereiro), a cantora Melody não conseguiu concluir o show. Após 2 horas e 20 minutos de show no trio elétrico, aconteceu uma pequena confusão com o público embaixo do trio, onde seguranças jogaram muito gás de pimenta para dispensar o público, porém atingiu Melody e sua equipe, que passaram muito mal, mas foram imediatamente atendidas pela equipe médica e levadas ao pronto-socorro. Ela e a equipe passam bem."