'Um Defeito de Cor': desfile da Portela faz procura por livro disparar na internet

O enredo do desfile da escola de samba Portela no carnaval do Rio de Janeiro deste ano foi inspirado no livro Um Defeito de Cor, da autora Ana Maria Gonçalves. Mas, além de levantar o público na avenida, o samba-enredo também alavancou as vendas do livro, colocando-o em primeiro lugar na Amazon.

Atualmente esgotado na plataforma de compras online Amazon, o livro de 952 páginas é o best-seller da plataforma neste dia 14. No momento, está disponível para compra apenas por meio de vendedores terceirizados na Amazon, não diretamente pela plataforma oficial.

Além disso, ele aparece em quinto lugar na seção de romance, que engloba títulos disponíveis apenas para Kindle. Para termos de comparação, em junho de 2023, o livro aparecia timidamente na lista do e-commerce na posição 210.

Sucesso desde o lançamento, em 2006, e recomendado por diversas personalidades de destaque no combate ao racismo, como Lázaro Ramos e Taís Araújo, que também desfilaram com a escola, o livro ilustra a trajetória da ex-escrava Luísa Mahin, figura importante na Revolta dos Malês, na Bahia, tida como mãe do abolicionista Luiz Gama.

Na obra, Luísa, também conhecida como Kehinde, volta ao Brasil, cega, para procurar o filho desaparecido. Apesar de ser um romance, o livro é baseado em fatos históricos.