Preta Gil passa mal e cancela show no carnaval de Salvador

A cantora Preta Gil sentiu uma indisposição e precisou cancelar seu último show no carnaval de Salvador na terça-feira, 13. Ela, que já havia se apresentado em outros dias, subiria no trio elétrico ao lado do rapper Xamã.

"Meu corpinho pediu um descanso, foram muitas emoções nos últimos dias. Hoje tive uma indisposição e meus médicos me recomendaram ficar em casa nesse último dia de Carnaval, descansando", escreveu a cantora, em seu Stories do Instagram.

O texto continua: "Já já, ficarei bem. Eu fico triste porque queria cantar com meu amigo Xamã, mas minha prioridade é meu bem-estar, minha saúde", explicou a cantora.

A cantora se apresentou com Daniela Mercury no Camarote Expresso 2222.

Preta Gil anunciou em dezembro que estava curada do câncer. "Venci o câncer do intestino. Venci essa batalha, junto com a ajuda de Deus, dos meus Orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos", escreveu na época.