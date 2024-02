Clássico brasileiro 'Um Defeito de Cor' inspirou desfile da Portela

"Quis contar principalmente a história das mulheres, que tiveram um papel importantíssimo durante a escravidão. Não se tem quase nada de informações sobre elas, nem no Brasil nem na África", comentou a autora em entrevista ao Estadão em 2007, pouco depois do lançamento do livro.

À época, Ana Maria Gonçalves afirmou que não escreveu a obra com a intenção de uma adaptação cinematográfica no futuro, mas como "um livro que gostaria de ter lido sobre todas aquelas histórias esquecidas e perdidas nos arquivos". "Há histórias comoventes de mães que sacrificam os filhos para que não passem por aquilo que viveram", disse.

Uma dessas histórias é a de uma escrava impedida de amamentar os filhos para dar leite ao bebê da patroa. Trancada em um quartinho após desobedecer à ordem, ela e as crianças passam a ser alimentadas com apenas uma lata de arroz por dia. A mulher, então, enlouquece e estrangula os dois bebês, tentando cortar o pescoço com a tampa da lata. "É uma história que li num jornal, como muitas que estão no livro", lembrou a escritora.

Movimentos

No argumento para o enredo deste ano, a Portela descreveu que a vida de Luísa "poderia ser a história da mãe de qualquer um de nós, ou melhor dizendo, é a história das negras mães de todos nós". "Precisamos não apenas nos espelhar na história, mas principalmente valorizar as descendentes desses movimentos de coragem por amor à continuidade", argumentou a escola a respeito do tema. "Através de seu filho, Luiz Gama, sonhamos com uma carta em que o importante abolicionista responde à sua mãe sobre o legado da memória que ela deixou: o livro."

Ao Estadão, Iraneide Soares da Silva, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), avalia que Um Defeito de Cor é um livro que "ultrapassa a literatura". "Não é somente a ficção que está ali, mas é a história do Brasil. A história das mulheres negras brasileiras", diz.