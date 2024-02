Alicia Keys tem voz editada após desafinar em show no Super Bowl

A performance de Alicia Keys no Super Bowl 2024, no último domingo, dia 11, passou por uma leve "edição" na versão disponibilizada na internet. Como convidada especial de Usher, que encabeçou o tradicional show de intervalo, os fãs perceberam uma diferença entre os vocais da cantora durante o espetáculo ao vivo e no vídeo com a apresentação viabilizada posteriormente no YouTube.

"Na noite passada, a voz de Alicia Keys falhou, e curiosamente, o canal oficial da NFL no YouTube parece estar tentando apagar esse pequeno momento, pois o editou em sua postagem", diz o post na rede social X (antigo Twitter). Outros usuários na rede também notaram a falha.

A música em foco era If I Ain’t Got You, presente no álbum The Diary of Alicia Keys de 2003, um dos grandes sucessos da cantora. Alicia interpretou a canção enquanto estava sentada em uma piano vermelho.

Diante das especulações online sobre a possível "falha" na apresentação, o produtor musical Swizz Beatz, e marido de Alicia Keys, defendeu a cantora na segunda-feira, dia 12, em postagem no Instagram, afirmando que os fãs estavam "focando no aspecto errado".

"Vocês estão falando da coisa errada! Vocês não estão vendo aquele vestido incrível cobrindo todo o estádio. A performance de hoje à noite foi simplesmente incrível com dois gigantes incríveis!", diz a postagem.

Após If I Ain’t Got You, Alicia Keys também apresentou My Boo ao lado de Usher, outra colaboração de sucesso entre os dois artistas. Além de Keys, HER, Jermaine Dupri, Lil Jon, Ludacris e Will.i.am juntaram-se ao cantor no palco.