Xuxa cita 'decepção' com Baby do Brasil e lamenta discurso sobre apocalipse em Salvador

A apresentadora Xuxa Meneghel lamentou o discurso religioso sobre apocalipse feito pela cantora Baby do Brasil durante apresentação ao lado de Ivete Sangalo no carnaval em Salvador. Em comentário feito nas redes sociais, Xuxa cita uma "decepção" com Baby após a fala.

Ela resolveu opinar sobre o caso em uma publicação realizada pelo reverendo Caio Fábio D'Araujo Filho, que classificou a atitude como "inadequada" e avaliou que Baby "só teve instrução completamente equivocada".

Na postagem, Xuxa escreveu: "Me dá vergonha atitude como essa, pois Baby é alguém que me decepcionou."

A apresentadora elogiou a postura de Ivete, além do reverendo que gravou o vídeo. "Sempre tive muito carinho por ela [Baby] e, hoje, tenho certeza que decepção faz parte do seu nome. Veveta foi simplesmente linda e educada também, como você", disse.

No sábado, 10, Baby e Ivete se uniram para uma apresentação no bloco Coruja, em Salvador, quando a cantora surpreendeu ao pedir um momento para fazer um discurso religioso sobre o apocalipse.

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", declarou Baby.

Ivete apareceu visivelmente surpresa com a situação e logo rebateu o discurso da artista. A resposta da cantora viralizou nas redes sociais.

"Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente 'maceta' o apocalipse", iniciou ela.

Em seguida, Baby pediu para que Ivete cantasse Pequena Eva, da Banda Eva, mas a cantora declarou que apresentaria Macetando, parceria sua com Ludmilla e um dos maiores hits do carnaval.

"Eu vou cantar o Macetando porque Deus está mandando um Macetando certo. É o Macetando de Jesus e Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento", disse. "É o apocalipse do amor", finalizou Ivete, apresentando a música em seguida.

Baby do Brasil se pronunciou sobre o caso

Na segunda-feira, 12, Baby se pronunciou sobre o caso. Na legenda de postagem feita no Instagram, comentou: "Como disse Mahatma Gandhi, 'divergência de opinião não é motivo para brigas'. Eu amo a Ivete, ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais ainda. Tudo o que aconteceu está na direção de Deus."

Ela explicou por que decidiu falar sobre a vinda do apocalipse: "Ouvi no meu ouvido direito o Pai falar 'fala tudo'."

E ainda explicou: "O Espírito Santo sairá da terra junto com todos os arrebatados! A tribulação que vai ficar aqui, está escrito, que nunca houve outra igual. Se por ventura isso acontecer nessa geração, enquanto estivermos vivos, precisamos ser arrebatados, pois somos do bem, somos de Deus e é só declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador e reconhecer que ele é o Filho de Deus!"