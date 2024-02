Madrugada do 'BBB 24' tem briga de Raquele, Bin Laden 'exposto' e Wanessa questionando imagem

A madrugada desta terça-feira, 13, foi marcada por um desentendimento marcante entre Raquele e Marcus Vinicius após a dinâmica do Sincerinho de Carnaval no programa BBB 24. Raquele confrontou Marcus Vinicius por tê-la chamado de "planta", desencadeando uma discussão intensa sobre estratégias de jogo.

O conflito terminou com um pedido de desculpas mútuo, embora Raquele tenha manifestado sua mágoa por não ser vista como uma protagonista dentro do reality.

Lucas Henrique, o líder da semana, enfrentou problemas ao descobrir que suas intenções de voto haviam vazado, com suspeitas apontando para MC Bin Laden como o responsável por espalhar essas informações. Lucas também procurou Davi para esclarecer questões pendentes e prometeu não votar nele frequentemente.

Matteus teve um momento de desabafo com Michel, onde expressou sua determinação em manter sua integridade no jogo, mesmo diante dos desafios e pressões do confinamento.

Veja abaixo o resumo da madrugada do 'BBB 24':

Raquele e Marcus Vinicius discutem após o Sincerinho de Carnaval

Um confronto entre Raquele e Marcus Vinicius marcou a sequência do Sincerinho de Carnaval. Raquele acusou Marcus Vinicius de sabotagem após ele insinuar que ela não era uma "protagonista" do jogo. "Vocês vivem me sabotando nesse jogo", gritou Raquele durante a discussão.

Marcus Vinicius respondeu às acusações afirmando que todos têm o direito de expressar suas opiniões, inclusive sobre a questão de alianças por vantagens, como a obtenção de uma pulseira do VIP.

Apesar da tensão inicial, os dois pediram desculpas um ao outro mais tarde. "Me desculpa por ter me exaltado com você. Eu não sou assim", disse Raquele.

Marcus Vinicius também se desculpou, reconhecendo que suas palavras foram duras.

Além disso, Raquele desabafou com outros participantes sobre a discussão. "Eu fiquei muito magoada com essa parte de falar que a gente não é protagonista aqui", disse.

Lucas Henrique e fofocas

Lucas Henrique confrontou Wanessa sobre o vazamento de informações relacionadas a uma possível não indicação de Davi ao Paredão, devido a problemas de saúde do baiano. Lucas acusou Wanessa de ter espalhado a informação, o que ela negou.

"Wanessa, eu fiquei muito chateado porque você falou para a Fernanda que talvez eu não indicaria o D...", iniciou Lucas, antes de ser interrompido pela chegada de Davi, momento em que Yasmin mudou rapidamente de assunto.

A situação se agravou quando Michel revelou a Lucas que MC Bin Laden foi quem espalhou a informação. "Chegou pra gente [...] Foi o Bin também", disse Michel, surpreendendo Lucas, que reagiu com: "Eu vou pular na piscina, cara. Não é possível."

Giovanna defendeu MC Bin Laden, sugerindo que ele não teria feito isso, enquanto Rodriguinho também saiu em defesa do funkeiro, argumentando que Bin não agiu por mal. "Coitado, o Bin não faz por mal, não. É dele", defendeu Rodriguinho.

Matteus se emociona ao discutir lealdade e estratégia no 'BBB 24'

Matteus se emocionou em uma conversa com Michel sobre os desafios enfrentados no programa. Ele chorou ao discutir o impacto de ter sido escolhido para o Castigo do Monstro por sua amizade com Davi. "Eu não vou pisar em ninguém porque eu quero me mostrar para o público", enfatizou Matteus, destacando sua intenção de manter a integridade dentro do jogo.

Durante o diálogo, Matteus relembrou as dificuldades que superou para estar no BBB 24, mencionando as noites em claro preocupado com o futuro de sua família. "Sei quantas noites eu não dormi, pensando no meu futuro, eu estava com 27 anos e não conseguia saber se eu ia conseguir dar um futuro melhor para a minha família", compartilhou, mostrando sua vulnerabilidade.

Ele também refletiu sobre sua postura no jogo, reafirmando que não pretende prejudicar os outros participantes para avançar. "De que adianta eu pisar na pessoa, acabar com o sonho de uma pessoa, ou às vezes a pessoa sair com um trauma para o resto da vida", questionou.

Wanessa reflete sobre a sua imagem no 'BBB 24'

Durante uma conversa na área externa da casa do BBB 24, Wanessa discutiu com Alane, Deniziane, Beatriz e Matteus sobre como ela poderia estar sendo percebida pelo público: vilã, planta ou heroína. "Como é difícil ficar na final, se eu ficar pelo menos uns 20 dias, está legal para mim," comentou Wanessa, expressando incerteza sobre a visão do público a seu respeito.

Deniziane questionou Wanessa sobre suas preocupações, incentivando-a a manter a fé em alcançar a final. "Amiga, é que eu tenho uma dúvida que eu não sou a vilã", Wanessa compartilhou, levantando a questão de que nenhuma pessoa que ocupou o papel de vilã em edições anteriores se via dessa maneira.

Ao discutir os valores pelos quais estava jogando, Wanessa afirmou estar agindo de acordo com eles, ao que Deniziane respondeu: "Então você não é a vilã."

A conversa também tocou no ponto de Wanessa se considerar uma "planta", com Alane argumentando que há uma grande distância entre ser vilã e planta.

Eles concluíram a conversa com risadas, e Wanessa brincou sobre a possibilidade de ser a heroína da edição.