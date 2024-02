Karol Conká é eliminada do 'The Masked Singer Brasil'; saiba qual era a personagem da cantora

A cantora Karol Conká foi a quarta eliminada do reality musical The Masked Singer Brasil, da Rede Globo, neste domingo, 11. A artista havia ficado entre os três menos votados na plateia ao lado de Mamãe Abacate e Pé de Alface. No programa, ela vestiu a fantasia de Trevo da Sorte.

"Gente, muito divertido participar. Eu estou louca", brincou a cantora. "Que bom que a gente pode aprender, que bom a gente ter essa oportunidade."

No domingo, Karol apresentou a música Sorte Grande, de Ivete Sangalo, apresentadora do programa. O reality contou com uma edição especial de carnaval com a participação do carnavalesco Milton Cunha.

Não é a primeira vez que a cantora participa de um reality show. Karol também é lembrada pela sua participação no BBB 21. A eliminação da artista contou com o maior índice de rejeição da história do programa.