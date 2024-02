Ozzy Osbourne veta uso de música a Kanye West: 'Não quero ser associado a ele'

Ozzy Osbourne publicou uma crítica a Kanye West em seu perfil no X (antigo Twitter) na noite de sexta, 9. O rockeiro alega que o rapper teria usado uma das músicas do grupo Black Sabbath sem autorização em seu novo álbum, Vultures, e explicou o motivo para não querer que ele a utilize.

Kanye West pediu permissão para samplear um trecho da performance ao vivo de Iron Man em 1983, no US Festival, sem os vocais. A permissão foi negada porque ele é antissemita e causou dor indescritível a muitos. Ele foi em frente e usou o sample do mesmo jeito na festa de seu álbum ontem à noite. Eu não quero associação com este homem!", escreveu Ozzy.

Osbourne fez alusão a comentários de Kanye em 2022. No talk-show InfoWars, ele chegou a elogiar Adolf Hitler e deu declarações como: "Eu não gosto da palavra 'mau' ao lado de nazistas. Eu amo os judeus, mas também amo os nazistas".

West não respondeu diretamente à crítica de Ozzy Osbourne, mas registrou a reação de um músico brasileiro que teve sua obra sampleada em seu novo álbum: "Enquanto isso, o DJ Roca está em lágrimas, tomado de emoção por Kanye ter sampleado seu trabalho em Paperwork. Funk brasileiro em Vultures".

O brasileiro publicou um momento em que aparece chorando, acompanhado pela legenda: "Eu tinha acabado de deitar para ir dormir, e juro que pedi para Deus um caminha. Agora, do nada, acordar com isso...".