Super Bowl 2024: saiba quais são as atrações do show de intervalo e como assistir

No próximo domingo, 11 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), o Allegiant Stadium em Las Vegas será palco do Super Bowl 58, apresentando um confronto entre os San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs.

Além da ação emocionante em campo, o evento promete um show de intervalo inesquecível com Usher liderando as performances, além da estreia de trailers de cinema altamente antecipados durante os comerciais. Saiba também como e onde assistir a este encontro esportivo e cultural, garantindo que você não perca nenhum momento desta celebração global do esporte e entretenimento.

Usher no show de intervalo

O show do intervalo, um dos momentos mais aguardados do Super Bowl, este ano será liderado pelo icônico cantor Usher.

Ele já se apresentou no evento em 2011 como convidado durante o show do Black Eyed Peas. Desta vez, Usher retorna ao palco do Super Bowl com um espetáculo que promete homenagear os influentes artistas negros do R&B que moldaram sua carreira.

Além da participação de Usher, o evento contará com a presença de Reba McEntire, que interpretará o hino nacional americano, trazendo sua consagrada voz do country para o início do jogo.

Trailers durante o jogo

O Super Bowl também é conhecido por ser uma plataforma de lançamento para os trailers mais antecipados do ano.

Em 2024, a Paramount dominará esse espaço com anúncios de seus lançamentos mais esperados, incluindo o prequel de Um Lugar Silencioso, a biografia reggae Bob Marley: One Love, e a comédia de fantasia IF, dirigida por John Krasinski e estrelada por Ryan Reynolds.

Disney e Universal também prometem surpresas, com trailers de Deadpool 3, Wicked: A História Não Contada das Bruxas de Oz, e outros grandes títulos que prometem entusiasmar os espectadores.

Como assistir

Várias opções de transmissão estão disponíveis. A RedeTV oferecerá a cobertura na TV aberta, garantindo que todos tenham acesso ao evento.

Na TV fechada, a ESPN será o canal para acompanhar cada jogada e performance musical.

Para uma experiência mais flexível, o Star+ (para assinantes) e o NFL Game Pass (ao custo de R$ 4,99) transmitirão a partida online, permitindo que os espectadores desfrutem do jogo e do show de intervalo de onde estiverem.