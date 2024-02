'Pior momento da minha vida', diz Dakota Johnson sobre participação em 'The Office'

O último episódio de The Office, série americana de sucesso, foi ao ar em 16 de maio de 2013 e contou com a participação da atriz Dakota Johnson, que revelou não ter gostado da experiência. "Honestamente, foi o pior momento da minha vida", revelou no Late Night With Set Meyers, que foi ao ar pela NBC na última quinta-feira, 8.

A atriz explicou que quando recebeu o convite, acreditava que ia ficar nos estúdios de gravação por apenas um ou dois dias, mas ficou no set por duas semanas. "Eu estive lá por duas semanas e nem apareço direito no episódio", explicou.

A atriz, que estrelou os filmes da trilogia 50 Tons disse que se decepcionou com a experiência, já que é muito fã da série de comédia. "Eu amo tanto aquela série", afirmou.

No último episódio, a personagem de Dakota substitui Kevin, um contador da Dunder Mifflin e personagem importante para o seriado.

Ainda na entrevista, ela disse que nenhum dos atores da série conversou com ela durante seu tempo de gravação. "Algumas pessoas não conversavam entre si. Ninguém queria conversar comigo. Ninguém ligava para a minha presença", explicou.

Além de Dakota Johnson, outras estrelas, como Rachael Harris, Joan Cusack, Ed Begley Jr. e Seth Meyers participaram do episódio de encerramento da série.

O primeiro episódio de The Office foi ao ar em 24 de março de 2005. O seriado teve nove temporadas e conquistou inúmeros fãs ao redor do mundo. O último capítulo reuniu todos os funcionários da Dunder Mifflin para o casamento entre os personagens Angela e Dwight.

Dakota Johnson esteve no Brasil recentemente e marcou presença no Baile da Vogue 2024.

