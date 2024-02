No 'BBB 24', Lucas Henrique vence Prova de Resistência e vira líder após 9 horas de disputa

A oitava Prova do Líder da edição começou no Big Brother Brasil 24 na noite desta quinta-feira, 8. A prova foi de resistência e não teve a participação de todos os brothers, Giovanna foi impedida de participar da dinâmica devido à fratura no pé que sofreu no início do programa. A prova teve duração de quase nove horas e foi decidida entre Beatriz e Lucas Henrique. Lucas foi o último a sair, tornando-o Líder da Semana. Ele deve indicar quatro pessoas para o Na Mira do Líder nesta sexta-feira, 9.

Como foi a prova de resistência?

"Eles vão estar com a mão na mão do sensor ali, aí quando vier o sinal, eles têm que soltar essa mão e bater no botão. Quem bater por último, está fora da prova. A gente vai fazendo outras rodadas iguais até que sobre uma pessoa, o novo Líder do BBB 24", explicou Tadeu Schmidt.

Veja a ordem de quem saiu da prova:

- MC Bin Laden

- Yasmin

- Rodriguinho

- Leidy Elin

- Isabelle

- Davi

- Wanessa

- Pitel

- Michel

- Fernanda

- Marcus Vinicius

- Matteus

- Raquele

- Deniziane

- Alane

- Beatriz

O líder Lucas Henrique deverá anunciar quatro pessoas para o Na Mira do Líder nesta sexta-feira, e indicar um dos quatro para o Paredão na noite de domingo, 11. Os três mais votados da casa também irão para o paredão e o líder terá de salvar um, formando um Paredão triplo.