Chaves: A Exposição bate marca de 100 mil ingressos vendidos no primeiro mês em cartaz

Chaves: A Exposição atingiu a marca de 100 mil ingressos vendidos apenas no primeiro mês de exibição no MIS Experience. Lançada em 05 de janeiro, a maior mostra sobre Chaves no mundo recebeu, em média, 4 mil pessoas por dia, e o grande sucesso acabou resultando na prorrogação da exposição até 30 de março.

Segundo André Sturm, diretor-geral do MIS Experience, a procura pela mostra foi tão surpreendente que a prorrogação foi inevitável. "Para nós, é motivo de muito orgulho anunciar que atingimos essa marca de vendas apenas no primeiro mês de exposição. Acredito que os números refletem, além da popularidade dessa série tão amada no Brasil, a confiança que o público tem no padrão de qualidade das nossas exposições," conta Sturm em comunicado enviado à imprensa.

Entre algumas atrações da mostra, estão a exibição de peças originais do acervo de Roberto Gomes Bolaños, criador e intérprete dos dois personagens, como a primeira calça usada por Chaves e as lendárias anteninhas de vinil de Chapolin. Ao todo, 26 cenários emblemáticos foram reconstituídos.

"Além de reconstruirmos diversos cenários nos mínimos detalhes, a família do Roberto Bolaños cedeu itens exclusivos e nunca expostos ao público para essa exposição", explica Felipe Pinheiro, sócio da Boldly Go e produtor executivo da exposição.

Carnaval

Os fãs de Chaves que optarem por evitar a agitação do carnaval terão uma chance adicional de explorar todo o acervo de peças e cenários recriados.

No sábado, 10 de fevereiro, a mostra fica de portas abertas das 10h às 21h. De domingo a quarta-feira, dias 11 a 14, ela estará disponível das 10h às 20h.

O MIS Experience estará aberto nos próximos dias, incluindo a segunda-feira, 12. Os ingressos para o carnaval e para todo o mês de fevereiro já estão à venda no site expochaves.com.br e na bilheteria do MIS Experience.

Serviço: Chaves, a exposição

MIS Experience

Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca / www.mis-sp.org.br / (11) 3613-2044

Terças a sextas, domingos e feriados das 10h às 19h (permanência até 20h) Sábados: das 10h às 20h (permanência até 21h)

Ingressos: Quartas a sextas: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Sábados, domingos e feriados: R$60 (inteira) e R$ 30 (meia) | Gratuito as terças (retirada de ingressos na bilheteria física no dia da visita)