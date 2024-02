No 'BBB 24', brothers criticam bagunça após 'invasão' de carnavalesco Milton Cunha na casa

O carnavalesco Milton Cunha fez uma verdadeira festa de carnaval durante o quadro "Vamo Invadir sua Casa", no Big Brother Brasil 24, mas a "bagunça" não agradou aos brothers. Ao lado de Marcos Veras, o carnavalesco brincou sobre atritos da casa - chegou até a usar a expressão "calma, calabreso" - e usou confete e serpentina para "enfeitar" a sala do reality.

Os dois também vestiram um manequim com uma roupa "carnavalesca" criada com peças dos participantes do programa. A escolha desagradou aos brothers, especialmente Fernanda, que teve um vestido "estragado" após a ação.

O caso foi comentado por Pitel, principal aliada da sister no reality. "Ela ficou brava, eu vi a cara dela. [...] Ela é muito chata com as roupas dela", disse.

Davi também não gostou muito da "surpresa". O motorista de aplicativo logo questionou quem iria limpar a "bagunça". "Quem vai limpar isso aqui? Não é possível que a gente tenha que limpar isso aqui", protestou ele.