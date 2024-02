'Ele é apaixonante, sou apaixonada por ele', diz Duda Santos sobre Humberto Carrão

A atriz Duda Santos, a Maria Santa, em Renascer, contou no podcast Papo de Novela sobre a relação com Humberto Carrão fora das telas. O ator, que vive José Inocêncio na trama da Rede Globo, faz casal com a atriz na narrativa - mas, na realidade, são apenas grandes amigos.

"A gente tem uma ótima relação fora, conheço o Humberto desde antes da novela. A gente gosta muito de samba, a gente se adora e sai junto. Temos um grupo de amigos muito legais. Fiquei muito amiga também do Adanilo, Evaldo Macarrão, da Uiliana... Eles são um presente. E tem muita gente me perguntando se a gente namora. Não, a gente só se ama mesmo. Ele é apaixonante, sou apaixonada por ele", contou Duda.

Para a artista, a relação que eles têm no dia a dia transpareceu na tela. "Essa relação que a gente tem, e também a admiração, acabou dando para ver nas cenas que temos juntos, esse amor, essa química. Porque é isso que a gente tem na vida. Tô morrendo de saudade só de falar dele. Agora só gravo com a galera da segunda fase. Eu e Humberto só nos encontramos agora em samba", completou.

A segunda parte de Renascer começou na segunda-feira, 5. Juliana Paes, que vive a personagem Jacutinga, mostrou a caracterização de sua personagem, que envelheceu 30 anos na nova fase.