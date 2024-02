Cauã Reymond ataca de roteirista e emplaca série sobre futebol no GloboPlay

O ator Cauã Reymond começa a explorar outras habilidades dentro da Globo. Ele acaba de ter um novo projeto aprovado, agora como criador de uma série para o GloboPlay. Após mal sair do protagonista que interpretou em Terra e Paixão, o ator compartilhou nos stories do Instagram na manhã desta terça-feira, 6, a coluna de Anna Luiza Santiago, no jornal O Globo, com detalhes do programa. De acordo com ela, o roteiro da série já está concluído e tem diretor definido: Bruno Safadi.

Cauã também deu sinais de que busca mais referências para a escrita. Ele publicou que está lendo Roteiro: Problemas e Soluções, do roteirista americano Syd Field.

Segundo a colunista, Mata-Mata, como foi batizada a série, vai se passar no mundo do futebol e já tem 12 episódios escritos - com Thiago Dottori à frente do time de roteiristas. Além de criador, Cauã deve ser o protagonista, um ex-atleta que se torna empresário de jogadores.

Temas complexos devem fazer parte da trama, como assédio sexual e transações milionárias do mercado de jogadores. Ainda não há previsão de estreia.