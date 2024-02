Wanessa na mira no 'BBB 24': Bin Laden a chama de malandra e cantora passa a ser opção de voto

Wanessa Camargo está na mira dos participantes do BBB 24. No domingo, 4, a tensão e as estratégias marcaram a noite após a formação do Paredão. No quarto do líder, Fernanda, MC Bin Laden e Rodriguinho analisaram o cenário do jogo e discutiram os próximos passos, com MC Bin Laden expressando sua intenção de conversar com Yasmin sobre as dinâmicas do jogo.

"Eu tinha entendido o jogo, falei: 'não vou falar nada para a Yasmin, mas depois eu vou pegar ela ali. Vou trocar uma ideia com ela'", disse Bin, delineando sua estratégia. Ele continuou, apontando para as influências no jogo: "Desesperada com o dela na reta, vou trocar uma ideia pessoalmente com ela. Porque ela está enxergando algumas coisas já. A Camargo é malandra. A Camargo, ela influencia ela", enfatizou MC Bin Laden, trazendo à tona a complexidade das relações e alianças dentro da casa.

A conversa no quarto do líder prosseguiu, com os participantes expressando suas frustrações e observações sobre o comportamento de outros competidores. "Eu estou cansado desse bagulho. Ela: 'ai Bia, não sei o que lá', na hora da confusão. Aí do nada está lá com a Leidy na confusão do Juninho. Saboneta muito", opinou Fernanda, concordando com a perspectiva de MC Bin Laden.

MC Bin Laden também revelou sua postura assertiva em relação às votações e às alianças no jogo: "É malandra. Acha que eu ligo? Eu já votei olhando para o Marquinhos e para a Yasmin, falei: 'meu voto é na Camargo'. Já falou que votaria em mim, eu resolvi uma situação que não era nem com ela. Eu falo para você que eu não confio. Os outros têm medo de se comprometer, de falar, um dia eu ainda vou falar assim: 'vai lá, você é da tropa do Davi, não vem pagar de falsa, não'", compartilhou o funqueiro.

A conversa evidenciou a natureza volátil das alianças dentro da casa e a importância de cada decisão no desenrolar do jogo. "Toda vez ela escolhe um lado. Alguém briga, ela escolhe um lado. Ela faz isso, ela escolhe e larga o outro. E toda semana é um lado diferente", comentou Fernanda, destacando a estratégia de alguns participantes em se alinhar conforme as conveniências.

Uma nova opção de voto

Na formação do sétimo Paredão, o nome da Wanessa começou a ser cogitado entre os participantes do confinamento. Após declarar o seu voto, Michel conversou com Alane na sala e admitiu que se esqueceu de considerar a cantora como uma opção para seu voto.

Alane perguntou a Michel se ele cometeu um erro, e ele confirmou, dizendo que votou em Isabelle porque achou que só tinha Isabelle, Raquele e ele como opções. Mas então percebeu que se esqueceu completamente de Wanessa.

Quando Raquele saiu do confessionário, Michel estava claramente preocupado e disse que cometeu um erro ao não votar em Wanessa. Raquele ficou chocada ao ouvir isso.

Minutos depois, Michel estava muito nervoso aguardando o resultado da votação. Ele não conseguiu segurar as lágrimas e repetia "Meu Deus, meu Deus, meu Deus".