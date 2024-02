Taylor Swift, Miley Cyrus e Billie Eilish levam principais prêmios do Grammy 2024

A entrega dos prêmios Grammy em 2024 aconteceu neste domingo, dia 4, com a divulgação da lista de vencedores entre os indicados em suas 94 categorias. Como era esperado, as artistas mulheres tiveram o maior destaque.

Entre os destaques, Taylor Swift, que venceu o prêmio de melhor álbum do ano por Midnights, Miley Cyrus, que ganhou o prêmio de melhor gravação do ano por seu trabalho em Flowers. Billie Eilish, ganhou o prêmio de música do ano por What Was I Made For?. Victoria Monét foi eleita a revelação do ano.

SZA, que liderou o número total de indicações, com nove, conquistou os prêmios de melhor música de R&B, por Snooze, melhor performance de pop em duo, por Ghost In The Machine, sua parceria com Phoebe Bridgers.

Nas categorias que envolvem produções cinematográficas, tanto a trilha sonora de Oppenheimer como a de Barbie foram premiadas. Os dois longas estiveram entre os mais comentados de 2023 e concorrem ao Oscar de melhor filme neste ano.

Os concorrentes brasileiros, que disputavam a categoria de melhor álbum de jazz latino, não tiveram sucesso.