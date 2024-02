Morre Aston Barrett, baixista jamaicano que tocou com Bob Marley

Morreu no último sábado, 3, aos 77 anos, o baixista jamaicano Aston Barrett, mais conhecido como "Familyman". A notícia foi dada pelo filho, Aston Barrett Jr., que interpretará o baixista na cinebiografia de Bob Marley, "Seu legado viverá para sempre em nossos corações e na música que nos deixou. Te amamos e sentiremos profundamente sua falta", diz ele em post no Instagram em que divulgou a morte do pai. Aston foi um dos grandes nomes do reggae.

Aston sofreu em "grande batalha médica", de acordo com o filho, que fez um agradecimento nas redes sociais: "Nós estendemos nossa mais imensa gratidão a todos que estiveram nesta jornada conosco. Seu amor, suporte, palavras de afeto estão sendo força durante este tempo difícil. Vamos no lembrar de Familyman pela lenda que ele era e pelas incríveis memórias que nos deu. Em suas próprias palavras, 'quanto mais velha a lua, mais ela brilha,' um lembrete de sua luz que foi compartilhada com todos, que brilha mais a cada dia".

Nascido em 1949, em Kingston, Jamaica, o baixista recebeu em 2012 um prêmio pelo conjunto da obra pela Bass Player Magazine, que também o premiou em 2020 como baixista número um, em seu ranking de "20 baixistas lendários que formaram o som do baixo elétrico". Junto de Bob Marley, na banda The Wailers, o baixista "era pioneiro, mentor, e mais importante, um verdadeiro homem de família", finaliza o filho.