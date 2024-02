Jay-Z critica premiação do Grammy 2024 e cobra reconhecimento a Beyoncé

Jay-Z foi premiado na categoria Dr. Dre de Impacto Global, que homenageia artistas que tiveram impacto significativo na indústria musical, na 66ª edição do Grammy. Em seu discurso, o cantor criticou o Grammy, lembrando que Beyoncé, sua mulher, nunca foi vencedora na categoria de Álbum do Ano, mesmo sendo a maior ganhadora da história da premiação, que este ano, aconteceu no domingo, 4.

"Pensem, a maior vencedora de Grammys e nunca ganhou Álbum do Ano. Isso não funciona. Quando estou nervoso, falo a verdade", declarou.

A artista já ganhou 32 Grammys ao longo da história e foi indicada na categoria em 2010, 2017 e em 2023. No ano passado, Renaissance perdeu para Harry's House, de Harry Styles.

O rapper ainda disse que ama a Academia de Gravação e que, por isso, espera que eles mudem. No palco, Jay-Z estava ao lado da filha Blue Ivy, fruto de seu relacionamento com a cantora.

"Essa métrica não funciona. Pense nisso, maior quantidade de Grammys, álbum número um do ano, mas não funciona", completou.

Após a declaração do marido de Beyoncé, o nome do rapper foi bastante comentado nas redes sociais. "Jay-Z recebeu o prêmio de honra mas não deixou de falar a verdade", disse um internauta.

Jay-Z ainda falou sobre a luta do hip-hop por reconhecimento na premiação, citando Will Smith, que já foi o rapper Fresh Prince. Além disso, ele criticou o júri do Grammy, falando sobre as inconsistências do processo da premiação, destacando a inclusão de artistas em categorias em que não se enquadram.

O rapper ainda bebeu champanhe com seu prêmio, o que para muitas pessoas foi uma forma de demonstrar sua indignação com a premiação.