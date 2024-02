Jacob Elordi é investigado após supostamente agredir produtor de rádio

Jacob Elordi, conhecido por seus papéis em sucessos como Saltburn e Euphoria, está no centro de uma investigação policial em sua terra natal, Austrália. As informação são da Variety.

O incidente, que ganhou as manchetes após relatos do Daily Telegraph da Austrália, ocorreu em um hotel na área leste de Sydney. Joshua Fox, produtor do programa The Kyle & Jackie O Show da KIIS FM, alega que foi agredido pelo ator durante um encontro inesperado. Até o momento, a equipe de Elordi não respondeu a solicitações de comentários sobre o caso.

Segundo Fox, o encontro ocorreu quando ele abordou Elordi com um pedido inusitado: queria um pouco da água do banho do ator, fazendo alusão a uma cena viral de Saltburn. A situação teria se agravado após Elordi pedir que Fox interrompesse a filmagem e apagasse o vídeo capturado. "Me recusei porque me senti desconfortável naquele momento e isso era a única prova que eu tinha", relatou Fox no programa de rádio. Ele descreveu o incidente, alegando que Elordi o teria empurrado contra a parede e colocado as mãos em seu pescoço.

A polícia de New South Wales confirmou que está conduzindo uma investigação sobre o incidente. Em declaração à Variety, a autoridade policial informou: "Policiais do Comando da Área de Praias do Leste estão investigando um suposto assalto ocorrido fora de um hotel na região leste de Sydney. Segundo informações recebidas por volta das 15h30 de sábado, 3 de fevereiro de 2024, um homem de 32 anos teria sido agredido por outro de 26 anos. O homem supostamente agredido não sofreu ferimentos. As investigações sobre o incidente estão em andamento."