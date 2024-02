Família atualiza estado de saúde da ex-BBB Vanessa Lopes, que passa por tratamento psiquiátrico

A influenciadora Vanessa Lopes, que desistiu do Big Brother Brasil 24, permanece em tratamento psiquiátrico, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 5, pelo pai dela, Alisson Ramalho, e pela mãe, Liziane Lopes.

"A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico", diz o comunicado.

A jovem de 22 anos está sob cuidados médicos, na casa dos pais, ao menos desde o dia 26 de janeiro, quando a família divulgou que ela passava por tratamento psiquiátrico. Na ocasião, um boletim informou que ela precisaria ficar afastada das atividades de trabalho por conta do quadro apresentado.

Já no último dia 31, Alisson Ramalho usou as redes sociais para comunicar que a família está seguindo as recomendações médicas para o tratamento da influenciadora: "Nós estamos aqui em um almoço em família. Resolvi vir falar para vocês como foram esses últimos dias. Nesse momento a gente continua seguindo 100% todas as recomendações médicas".

"As recomendações foram trazer ela para um lugar onde tenha natureza, onde tenha praia, coisas que realmente ela goste, que ela se sinta bem, que ela possa espairecer, dar uma caminhada. Cuidar da saúde mental, física e psicomotora", informou ele.

"E também a Vanessa está fazendo todos os dias as consultas dela, como eu falei, seguindo todas as recomendações dos médicos. Serão intensificadas as atividades físicas", concluiu.

Relembre o caso

Antes de desistir do BBB 24, Vanessa Lopes foi alvo de preocupação de seus colegas de confinamento e telespectadores após apresentar diversos comportamentos contraditórios. A influenciadora inferiu que a produção do programa estaria conspirando contra ela e a induzindo a desistir do programa.

Na tarde do dia 19 de janeiro, a influenciadora apertou o botão de desistência do reality. "Estou aliviada, sei quem eu sou, não quero que ninguém seja cancelado e era o que precisavam em um programa desse. Me leram, sou sincera demais. Óbvio que vou ver coisa na parede, esse programa foi baseado em mim", afirmou.